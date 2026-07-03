Chemikalie ausgelaufen: Vier Mitarbeiter in Stuttgarter Firma verletzt

Stuttgart - Bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Stuttgart ist am Donnerstagabend Gefahrgut ausgetreten. Vier Mitarbeiter erlitten dabei leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr war am Abend im Großaufgebot vor Ort. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19.20 Uhr in der Motorstraße. Ein 58-jähriger Mitarbeiter war mit einem Gabelstapler dabei, Behälter von einem Sattelauflieger abzuladen. Nach ersten Ermittlungen befand sich in den Fässern die chemische Verbindung Isobutylacetat.

Der 58-Jährige beschädigte die Behälter offenbar versehentlich mit dem Stapler, sodass der Gefahrstoff ungehindert auslaufen konnte.

Die anwesenden Mitarbeiter verließen das betroffene Gebäude und alarmierten die Einsatzkräfte. Als diese auf dem Firmengelände eintrafen, befanden sich bereits alle Personen im Freien.

Vier Beschäftigte, die vor dem Verlassen noch versucht hatten, die auslaufende Flüssigkeit mit Bindemittel abzustreuen, zogen sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Sie klagten über Kopfschmerzen und Reizungen der Atemwege.