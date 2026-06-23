Feuer an bekanntem Stuttgarter Aussichtspunkt

Stuttgart - Auf dem Grünen Heiner in Stuttgart hat am Montag eine Grasfläche von rund 1200 Quadratmetern gebrannt.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen an. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Die Feuerwehr Stuttgart wurde nach eigenen Angaben gegen 13.20 Uhr zu einer Stelle unterhalb des Windrades alarmiert.

Weil der Grüne Heiner auf den Gemarkungen Stuttgart sowie Korntal-Münchingen liegt, rückten parallel auch Feuerwehreinheiten aus dem Landkreis Ludwigsburg aus.

Die Feuerwehren aus Stuttgart und Ditzingen begannen gemeinsam mit der Brandbekämpfung.

Nach Angaben der Feuerwehr kamen insgesamt vier Löschrohre zum Einsatz. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung nahm unter anderem ein Großtanklöschfahrzeug den Pendelverkehr auf.