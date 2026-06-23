Feuer an bekanntem Stuttgarter Aussichtspunkt

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Auf dem Grünen Heiner in Stuttgart steht eine große Grasfläche in Flammen. Feuerwehren aus zwei Landkreisen rücken an und bekämpfen das Feuer gemeinsam.

Von Sebastian Kramer

Stuttgart - Auf dem Grünen Heiner in Stuttgart hat am Montag eine Grasfläche von rund 1200 Quadratmetern gebrannt.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen an.
Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen an.  © 7aktuell.de | Andreas Werner

Die Feuerwehr Stuttgart wurde nach eigenen Angaben gegen 13.20 Uhr zu einer Stelle unterhalb des Windrades alarmiert.

Weil der Grüne Heiner auf den Gemarkungen Stuttgart sowie Korntal-Münchingen liegt, rückten parallel auch Feuerwehreinheiten aus dem Landkreis Ludwigsburg aus.

Die Feuerwehren aus Stuttgart und Ditzingen begannen gemeinsam mit der Brandbekämpfung.

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Nach Angaben der Feuerwehr kamen insgesamt vier Löschrohre zum Einsatz. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung nahm unter anderem ein Großtanklöschfahrzeug den Pendelverkehr auf.

Der Brand hinterließ einen dunklen Fleck am Berg, der als ein beliebter Aussichtspunkt gilt.
Der Brand hinterließ einen dunklen Fleck am Berg, der als ein beliebter Aussichtspunkt gilt.  © Marijan Murat/dpa

Bereits nach kurzer Zeit zeigten die Maßnahmen laut Feuerwehr Wirkung. Erste Einsatzkräfte konnten demnach wieder abrücken. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Bildmontage: Marijan Murat/dpa, 7aktuell.de | Andreas Werner

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