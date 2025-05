16.05.2025 15:08 Elektro-Audi brennt in Tiefgarage: Großeinsatz in Stuttgarter Innenstadt

In einer Tiefgarage in der Stuttgarter Sophienstraße kam es am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - In einer Tiefgarage in der Stuttgarter Sophienstraße kam es am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzwagen an. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Aufgrund der starken Rauchentwicklung gingen gegen 9.30 Uhr mehrere Notrufe ein. Grund dafür sei ein brennendes Elektrofahrzeug im dritten Untergeschoss gewesen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an. "Die Einsatzkräfte hatten in der komplett verrauchten Tiefgarage fast keine Sicht und mussten sich Stück für Stück zum brennenden Fahrzeug vorarbeiten", hieß es in der Mitteilung. Schließlich konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Auch die benachbarten Gebäude wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise geräumt. Der betroffene Audi sowie ein weiteres Fahrzeug in der Tiefgarage wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Titelfoto: Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart