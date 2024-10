04.10.2024 10:01 Feuerwehr Stuttgart rettet lebensgefährlich verletzte Person: Hund tot geborgen!

In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart brach am Freitagmorgen ein Feuer aus. Dabei geriet eine Person in eine Notlage.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart brach am Freitagmorgen ein Feuer aus. Dabei geriet eine Person in eine Notlage. Die Feuerwehr rückte mit elf Fahrzeugen und 30 Kräften an. © 7aktuell.de | Simon Adomat Gegen 5.30 Uhr rückte die Stuttgarter Feuerwehr in die Nürnberger Straße in Bad-Cannstatt aus. Eine Wohnung im zweiten Stock stand bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte suchten die Brandwohnung ab. Eine lebensbedrohlich verletzte Person konnte schließlich gerettet werden. Sie kam in eine Klinik. Die restlichen zwölf Bewohner des Hauses blieben laut Feuerwehr unverletzt. Für einen Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er wurde tot aus dem Gebäude geborgen. Die Flammen schlugen aus den Fenstern. © 7aktuell.de | Simon Adomat Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zweieinhalb Stunden nach Brandausbruch wurde der Einsatz beendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

