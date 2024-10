24.10.2024 10:23 Feuerwehreinsatz in Stuttgart: Zwei Verletzte nach Küchenbrand

Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Mitte am Mittwochnachmittag: Gegen 16.25 Uhr stand in der Moserstraße eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Brand.

Von Kim Marie Moser

Stuttgart - Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Mitte am Mittwochnachmittag. Am Mittwochnachmittag rief ein Küchenbrand an der Moserstraße die Feuerwehr Stuttgart auf den Plan. © Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart Wie ein Pressesprecher gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Kameraden gegen 16.25 Uhr über einen Wohnungsbrand in der Moserstraße informiert worden. Demnach war ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Dem Notruf zufolge befand sich zudem noch eine Person in der Wohnung. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte zwar noch eine leichte Rauchentwicklung. Das Feuer war aber zu diesem Zeitpunkt zum Glück "mangels der notwendigen Brandmasse" bereits von selbst wieder ausgegangen. Da das Treppenhaus sowie die betroffene Wohnung jedoch voller Rauch waren, machten sich die Kameraden direkt an die Arbeit, diese zu belüften. Zudem entdeckten sie in der Brandwohnung zwei Personen, die von der Feuerwehr zunächst betreut werden mussten. Eine von ihnen wurde durch das Feuer schwer verletzt, erlitt starke Verbrennungen. Als der Rettungsdienst eintraf, wurden beide in eine Stuttgarter Klinik gebracht.

