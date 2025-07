06.07.2025 09:32 Dachterrasse von Kindergarten in Flammen: War es Brandstiftung?

Am Samstagabend ist die Dachterrasse eines Kindergartens in Ludwigsburg in Brand geraten. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Von Emelie Herrmann

Ludwigsburg - Am Samstagabend ist in Ludwigsburg die Dachterrasse eines Kindergartens in Brand geraten. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Alles in Kürze Dachterrasse eines Kindergartens in Ludwigsburg in Flammen.

Feuerwehr löschte den Brand schnell.

Niemand verletzt, Schaden rund 30.000 Euro.

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Mehr anzeigen Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Samstag zu einem Brand in einem Kindergarten aus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Wie die Polizei mitteilte, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 19.08 Uhr zu dem Brand in der Oberen Schulgartenstraße aus. Bei ihrer Ankunft hatte sich das Feuer bereits von der dortigen Metallverkleidung hin zum angrenzenden Tartanboden ausgebreitet. Eine Glasscheibe wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell löschen. Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Gebäude aufgehalten, verletzt wurde also niemand. Stuttgart Feuerwehreinsatz Lauter Knall in Stuttgart-Mitte: Brandeinsatz in Geschäftshaus Stuttgart Feuerwehreinsatz Fabrikhalle in Stuttgart in Flammen: Vier Verletzte, immenser Schaden Die Flammen richteten einen Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro an. Wie es überhaupt zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar, allerdings schließen Ermittler Brandstiftung nicht aus. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Nummer 07042 941 1200 zu melden.



Titelfoto: Jens Büttner/dpa