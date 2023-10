Wohnung in Vollbrand! 61-jährige Bewohnerin verletzt

Waiblingen - Großeinsatz der Feuerwehr in Waiblingen bei Stuttgart !

Ein Zeuge meldete schwarzen Rauch, der aus dem Obergeschoss des Gebäudes drang. © 7aktuell.de / Simon Adomat

Die Einsatzkräfte rückten gegen 21.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Emil-Münz-Straße an. Das Obergeschoss des Hauses stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.

Laut Polizei brach das Feuer in der Küche einer 61-jährigen Frau aus. Noch unklar ist allerdings, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Die Bewohnerin der Wohnung erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.