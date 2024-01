31.01.2024 10:42 Flammen greifen auf Häuser über: Feuerwehr in Stuttgart im Großeinsatz!

Am späten Dienstagabend stiegen hohe Flammen zwischen zwei Wohnhäusern in Stuttgart empor. Die Feuerwehr rückte im Großeinsatz an.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Am späten Dienstagabend stiegen hohe Flammen zwischen zwei Wohnhäusern in Stuttgart empor. Die Flammen schlugen auf die Häuser über. Trotzdem gelang der Feuerwehr ein rasches Löschen des Brandes. © Feuerwehr Stuttgart Die Feuerwehr rückte im Großeinsatz gegen 23.20 Uhr im Großeinsatz in die Luisenstraße aus. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, seien mehrere Mülltonnen, die zwischen den Gebäuden abgestellt wurden, in Brand geraten. Die Flammen griffen bereits bis zum dritten Obergeschoss der direkt angrenzenden Häuser über. Auch umliegende Gebäude wurden durch Rauch beschädigt. Nach dem Löschen durchsuchten die Retter die Räumlichkeiten. Dabei wurden mehrere Menschen ins Freie gebracht. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Stuttgart Feuerwehreinsatz Brandeinsatz in Mehrfamilienhaus bei Stuttgart: Sechs Verletzte und hoher Schaden! Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind noch nicht bekannt. Während der Nachlöscharbeiten musste ein Dach geöffnet werden. © 7aktuell.de | Alexander Hald Die Wohnungen sind glücklicherweise noch bewohnbar. © 7aktuell.de | Alexander Hald Nach einigen Messungen konnte die Feuerwehr den Einsatz nach rund zwei Stunden beenden. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

