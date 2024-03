Flammen im Ditzinger Morgengrauen: Bewohner schwer verletzt

Ditzingen - Bei einem Zimmerbrand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) ist eine Person schwer verletzt worden.

Völlig ausgebrannt war eine Wohneinheit in einer Gemeinschaftsunterkunft im schwäbischen Ditzingen. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Die Ditzinger Feuerwehr hatte am heutigen Freitagmorgen in der Bauernstraße eine gewaltige Aufgabe zu stemmen, nachdem gegen kurz nach 6 Uhr ein Brandausbruch in einer dreistöckigen städtischen Gemeinschaftsunterkunft gemeldet worden war.

Warum das Feuer in einer der Wohneinheiten ausbrach, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Als gesichert gilt nur, dass diese von einem 72-Jährigen und einem 53 Jahre alten Mann bewohnt wurde.

Gegen 6.40 Uhr konnte die Feuerwehr die Flammen vollständig unter Kontrolle bringen. Für den 72-jährigen Bewohner endete der Brand mit schweren Verletzungen dennoch in einem Krankenhaus.

Den 53-Jährigen traf es nicht ganz so übel, dieser zog sich lediglich leichtere Verletzungen zu und konnte noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.