29.04.2024 07:03 Küchenbrand in Stuttgart: Bewohner von Feuerwehr gerettet

Am Sonntag hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Uhlbach gebrannt. Die Feuerwehr rettete einen Bewohner.

Stuttgart - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Uhlbach hat die Feuerwehr am Sonntagabend eine Person aus einer stark verqualmten Wohnung im ersten Stock gerettet. Drei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik. (Symbolbild) © 123RF / foottoo Insgesamt kamen drei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Brand war in einer Küche gegen 18.30 Uhr ausgebrochen - warum genau, dazu konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

