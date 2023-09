Schwerer Brand in Feuerbach: Stuttgarter Pizzeria nur noch Häufchen Asche!

Stuttgart - Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand in einer Gaststätte ausgebrochen. Es gab keine Verletzten, jedoch wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Der Pizzeria-Brand konnte nach weniger als einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht werden. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Mitten in der Nacht ertönte der Alarm und die Feuerwehr wurde um kurz nach 2 Uhr zu dem Brand in der Pizzeria in der Stuttgarter Straße alarmiert.

Laut Polizeiangaben hatte die Leitstelle aufgrund einer ganzen Flut von Notrufen noch während der Anfahrt der ersten Kräfte Großalarm ausgerufen. In doppelter Mannschaftsstärke und unter Atemschutz begannen die Retter vor Ort dann sofort mit der Brandbekämpfung im Erdgeschoss. Zeitgleich kümmerten sich weitere Kameraden um den Treppenraum und die Belüftung.

Die gute Nachricht: Sämtliche Bewohner des Gebäudes konnten ihre Wohnungen aus eigener Kraft über das Treppenhaus verlassen.

Und auch die Brandbekämpfung gelang den Einsatzkräften vorbildlich: Diese brauchten nur rund 20 Minuten, bis das Feuer unter Kontrolle war, nach rund einer Stunde war der Brand dann endgültig gelöscht.