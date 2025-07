11.07.2025 11:54 Vollbrand in Wohncontainer: Eine Person kann nur noch tot geborgen werden

Der Brand in einer Sozialunterkunft in Leonberg (Region Stuttgart) forderte am Freitagmorgen ein Todesopfer.

Von Johanna Baumann

Leonberg - Der Brand in einer Sozialunterkunft in Leonberg (Region Stuttgart) forderte am Freitagmorgen ein Todesopfer. Ein Anwohner meldete den Vollbrand am frühen Freitagmorgen. © KS-Images.de/Andreas Rometsch Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei Ludwigsburg mitteilten, ging ein Wohncontainer in der Straße "Lohlenbachtäle" gegen 3.15 Uhr in Flammen auf. Es kam zum Vollbrand. Ein Übergreifen auf angrenzende Container konnte allerdings verhindert werden. Später wurde eine leblose Person aus dem ausgebrannten Container geborgen. Es wird derzeit geprüft, ob es sich dabei um den dort gemeldeten Bewohner handelt. Während des Brandeinsatzes wurden einige der etwa 20 Bewohner in anderen Unterkünften untergebracht. Aktuell wird der entstandene Sachschaden auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Suche nach der Brandursache läuft.

