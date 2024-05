21.05.2024 07:09 Wohnhaus in Stuttgart geht in Flammen auf: Sieben Verletzte!

Aus einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart drangen am Montagabend hohe Flammen. Mehrere Bewohner sind in ihren Wohnungen gefangen.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Aus einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen drangen am Montagabend hohe Flammen. Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot an. Mit mehreren Fahrzeugen rückten die Einsatzkräfte am Montagabend an. © Andreas Rometsch | KS-Images Wie die Einsatzkräfte berichteten, geriet eine Wohnung in dem Wohnhaus im Bauerweg gegen 21.20 Uhr in Vollbrand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Treppenhaus und in mehreren Wohnungen. Viele Bewohner waren in ihren verrauchten Wohnungen eingeschlossen. Auch Kinder waren betroffen. Die Flammen griffen auf eine weitere Wohnung über, wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte. Stuttgart Feuerwehreinsatz Aufwendige Rettungsaktion: Feuerwehr Stuttgart befreit Mann aus Schacht! Eine Person sprang über den Balkon ins Freie und wurde verletzt. Auch Menschen aus den obereren Stockwerken seien kurz davor gewesen, sich durch einen Sprung zu retten. Die Feuerwehrleute bauten Sprungbretter auf, welche jedoch nicht zum Einsatz kamen. Sieben verletzte Bewohner wurden aus ihren Wohnungen geholt. Die Feuerwehrkräfte der Wache 4 sowie der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften den Brand innerhalb von rund 25 Minuten. © 7aktuell.de | Alexander Hald Gegen 1.30 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Die betroffenen Bewohner kamen bei Verwandten unter. Ihre Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Titelfoto: Andreas Rometsch | KS-Images