Geduldsprobe für 350.000 Pendler: Wichtige S-Bahn-Strecke in Stuttgart ab heute dicht

Stuttgart - Für Hunderttausende Pendlerinnen und Pendler im Großraum Stuttgart wird der tägliche Weg in die Innenstadt ab Montag wieder deutlich beschwerlicher.

Fahrgäste im Raum Stuttgart müssen sich auf wochenlange Einschränkungen einstellen. © Marijan Murat/dpa

Wegen Bauarbeiten ist die wichtige Stammstrecke der Stuttgarter S-Bahn seit der Nacht für mehrere Wochen komplett gesperrt. Für die rund 350.000 Fahrgäste, die die Stuttgarter S-Bahn täglich nutzen, bedeutet das eine dünnere S-Bahn-Taktung, weniger angefahrene Haltestellen und den Umstieg auf Ersatzverkehr.

Die Sperrung dauert diesmal nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) länger als in den Jahren zuvor - nämlich acht Wochen. Bis zum 12. September fahren auf der Tunnelstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Vaihingen keine Züge.

Hinzu kommen im Zeitraum der Sperrung noch weitere kürzere Baustellen rund um Stuttgart, die weitere Einschränkungen mit sich bringen.

Betroffen sind laut Bahn die Haltestellen Hauptbahnhof (tief), Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld. Sie werden in dieser Zeit nicht angefahren.

Am Hauptbahnhof enden die Züge der S-Bahn im oberirdischen Teil. Von dort aus müssen die Fahrgäste wegen der Baustelle von Stuttgart 21 mit deutlich längeren Fußwegen zu Bussen und zur U-Bahn planen.