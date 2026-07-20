Mehr Platz für Radler: Stuttgart bekommt vier neue Fahrradstraßen

Stuttgart - Stuttgart macht weiter Tempo beim Ausbau des Radnetzes: Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik hat grünes Licht für gleich vier neue Fahrradstraßen im Stadtgebiet gegeben.

Stuttgart baut sein Radnetz weiter aus. © Leif Piechowski/Stadt Stuttgart

Wie die Landeshauptstadt mitteilte, wurden die entsprechenden Beschlüsse in zwei Sitzungen Mitte Juli gefasst. Konkret geht es um die Umgestaltung der Lautenschlagerstraße nahe dem Hauptbahnhof sowie um drei weitere Projekte in Feuerbach, Möhringen und Bad Cannstatt.

Die Stadt will damit den Verkehr auf wichtigen Hauptradrouten stärken. Größere Baustellen und Verkehrsbehinderungen sollen dabei aber die Ausnahme bleiben. Die neuen Fahrradstraßen entstehen überwiegend durch veränderte Markierungen auf dem Asphalt und neue Beschilderungen.

In Zentrumsnähe soll die rund 410 Meter lange Route in der Lautenschlagerstraße ab dem Jahr 2027 zunächst mit Markierungen und Schildern eingerichtet werden.

In einem zweiten Schritt ist dann der Umbau der Kreuzung Lautenschlagerstraße und Kronenstraße geplant. Dadurch sollen sich vor allem die Querungsmöglichkeiten für Fußgänger deutlich verbessern.

In Feuerbach soll die neue Fahrradstraße in der Kruppstraße künftig die Anbindung an den Bahnhof sowie die wichtige Verbindungsstrecke in Richtung Zuffenhausen optimieren.