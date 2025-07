Zwei Riesentiger ziehen ein: Stuttgarter Wilhelma stellt Millionen-Gehege vor

Stuttgart - In Stuttgart ist der Tiger los! Im Herzen Baden-Württembergs ist nun die größte Katze der Welt zu bestaunen.

Alles in Kürze

300 Kilogramm schwer, extrem behaart und mit messerscharfen Zähnen: Amurtiger sind die größten Raubkatzen der Welt. (Symbolfoto) © Knowsley Safari/PA Media/dpa

Amurtiger, die größte Raubkatzenart der Welt, gehören zu den am stärksten bedrohten Tierarten überhaupt. Nur ein paar hundert Exemplare gibt es noch auf dem Planeten.

Zwei davon sind ab sofort in der Wilhelma in Stuttgart zu sehen: Kater Amazar stammt aus einem niederländischen Zoo, Tigerdame Noïa kommt aus Frankreich. Am Mittwoch wird ihr neues Gehege eingeweiht.

Für die beiden großen Katzen wurde für mehrere Millionen Euro eine hochmoderne Anlage in der Wilhelma gebaut, mit 5000 Quadratmetern Fläche, Höhlen, Verstecken, einem Besuchertunnel und einem vier Meter hohen Spezialzaun.

Das Gehege soll nicht nur neue Zoo-Besucher anlocken, sondern auch dazu beitragen, dass Amazar und Noïa sich näherkommen, sobald sie mal geschlechtsreif sind.