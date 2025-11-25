Kindergarten brennt bis auf Grundmauern nieder: 1,5 Millionen Euro Schaden

Durmersheim - In der Nacht zu Dienstag wurde eine Kindertagesstätte in Durmersheim (Landkreis Rastatt) durch ein Feuer vollständig zerstört. Bei dem Brand sei ein Sachschaden von etwa 1,5 Millionen Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand.

Der 1500 m² große Kindergarten war umhüllt von meterhohen Flammen und einer dichten Rauchwolke. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Kurz vor Mitternacht wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und der Polizei zu einem Gebäudebrand auf die Schwarzwaldstraße in Durmersheim gerufen.

Mehr als 100 Einsatzkräfte versuchte den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen - ohne Erfolg. Die Tagesstätte brannte bis auf ihre Grundmauern nieder.

