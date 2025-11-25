Mercedes kracht in Taxi und VW: Feuerwehr muss Mann aus Auto befreien

Aalen - Am Montagnachmittag kam es gegen 14.50 Uhr auf der B29 im Ostalbkreis zu einem schweren Verkehrsunfall . Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Aalen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Mehrere Stunden befreiten die Einsatzkräfte die Bundesstraße von Autoteilen. © onw-images / Jason Tschepljakow

Dort kollidierte er zunächst frontal mit dem Taxi einer 57-jährigen Fahrerin. Nur wenige Augenblicke später stieß er mit einer 34-jährigen VW-Fahrerin zusammen.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Mercedes eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Wrack befreien.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in eine Klinik. Die beiden Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Wie die Polizei Aalen mitteilte, sei ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden.

