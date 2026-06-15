Kultur, Genuss und Schloss-Magie: Diese drei Events begeistern in der Region Stuttgart
Stuttgart/Ludwigsburg - Wer in den kommenden Wochen nach aufregenden Events sucht, muss in der Region Stuttgart nicht lange schauen. Die folgenden drei Veranstaltungen laden zum Entdecken, Schlemmen und Verweilen ein.
Ludwigsburger Schlossfestspiele
Die Ludwigsburger Schlossfestspiele gehören zu den ältesten und renommiertesten Kulturfestspielen im Südwesten. Das Programm bietet auch in der Saison 2026 eine Mischung aus internationalen Orchestern, Tanz-Performances, zeitgenössischer Musik und bildender Kunst.
Die Festspielsaison läuft in diesem Jahr von Mai bis Juli mit zahlreichen wechselnden Veranstaltungsterminen.
Als Hauptspielstätte dient das Residenzschloss Ludwigsburg mit dem Schlosstheater und dem Ordenssaal, es gibt jedoch auch ausgewählte Spielstätten in der gesamten Region.
Die Ticketpreise variieren je nach gewählter Kategorie und Veranstaltung, wobei Einzeltickets meist schon ab etwa 20 Euro erhältlich sind.
Schlosserlebnistag
Ein perfekter Ausflugstipp für die ganze Familie ist der landesweite Schlosserlebnistag, der in diesem Jahr am Sonntag, dem 21. Juni 2026, stattfindet.
Unter einem jährlich wechselnden, spannenden Motto öffnen die Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ihre Tore.
In der Region Stuttgart locken an diesem Tag unter anderem das Schloss Solitude und die Grabkapelle auf dem Württemberg. Auch das Residenzschloss Ludwigsburg lädt zu historischen Sonderführungen, Mitmach-Aktionen für Kinder und musikalischen Einlagen ein.
Der Zugang zu den Außenanlagen und vielen Festbereichen ist komplett kostenlos. Für spezielle Schlossführungen und den Eintritt in die prachtvollen Innenräume gelten die regulären, familienfreundlichen Tarife der jeweiligen Monumente.
Deutschlands größtes Maultaschen-Festival
Für alle Feinschmecker und Fans der schwäbischen Küche gibt es im Juni ein weiteres Highlight direkt in der Landeshauptstadt, denn auf dem Stuttgarter Karlsplatz steigt wieder Deutschlands größtes "Maultaschen-Fäschdival".
Vom 19. bis 21. Juni dreht sich alles um die beliebten Teigtaschen, die von regionalen Gastronomen und Foodtrucks in allen erdenklichen Varianten angeboten werden.
Der Eintritt auf das Open-Air-Festivalgelände im Herzen von Stuttgart ist absolut frei, und hungrige Besucher bezahlen unkompliziert direkt an den jeweiligen Essensständen für ihre Portionen.
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, Fabian Sommer/dpa