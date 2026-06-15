15.06.2026 16:08 Kultur, Genuss und Schloss-Magie: Diese drei Events begeistern in der Region Stuttgart

Wer in den kommenden Wochen nach Abwechslung, gutem Essen oder Kultur sucht, muss in der Region Stuttgart nicht lange suchen.

Von Johanna Baumann

Stuttgart/Ludwigsburg - Wer in den kommenden Wochen nach aufregenden Events sucht, muss in der Region Stuttgart nicht lange schauen. Die folgenden drei Veranstaltungen laden zum Entdecken, Schlemmen und Verweilen ein.

Ludwigsburger Schlossfestspiele

Das Ludwigsburger Residenzschloss wird als Hauptspielstätte der Veranstaltung. © Christoph Schmidt/dpa Die Ludwigsburger Schlossfestspiele gehören zu den ältesten und renommiertesten Kulturfestspielen im Südwesten. Das Programm bietet auch in der Saison 2026 eine Mischung aus internationalen Orchestern, Tanz-Performances, zeitgenössischer Musik und bildender Kunst. Die Festspielsaison läuft in diesem Jahr von Mai bis Juli mit zahlreichen wechselnden Veranstaltungsterminen. Als Hauptspielstätte dient das Residenzschloss Ludwigsburg mit dem Schlosstheater und dem Ordenssaal, es gibt jedoch auch ausgewählte Spielstätten in der gesamten Region. Stuttgart Weltspieltag in Stuttgart: Heute wird die Straße zum großen Spielplatz Die Ticketpreise variieren je nach gewählter Kategorie und Veranstaltung, wobei Einzeltickets meist schon ab etwa 20 Euro erhältlich sind.

Schlosserlebnistag

Das Schloss Solitude in Stuttgart lädt zum Schlosserlebnistag. © Fabian Sommer/dpa Ein perfekter Ausflugstipp für die ganze Familie ist der landesweite Schlosserlebnistag, der in diesem Jahr am Sonntag, dem 21. Juni 2026, stattfindet. Unter einem jährlich wechselnden, spannenden Motto öffnen die Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ihre Tore. In der Region Stuttgart locken an diesem Tag unter anderem das Schloss Solitude und die Grabkapelle auf dem Württemberg. Auch das Residenzschloss Ludwigsburg lädt zu historischen Sonderführungen, Mitmach-Aktionen für Kinder und musikalischen Einlagen ein. Stuttgart Putziger Nachwuchs in Stuttgart: Junge Kletterkünstler erkunden die Wilhelma Der Zugang zu den Außenanlagen und vielen Festbereichen ist komplett kostenlos. Für spezielle Schlossführungen und den Eintritt in die prachtvollen Innenräume gelten die regulären, familienfreundlichen Tarife der jeweiligen Monumente.

Deutschlands größtes Maultaschen-Festival