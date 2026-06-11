11.06.2026 06:31 Weltspieltag in Stuttgart: Heute wird die Straße zum großen Spielplatz

Unter dem Motto "Spielen ist kein Luxus, sondern ein wichtiges Kinderrecht" beteiligt sich die Stadt Stuttgart am 11. Juni am internationalen Weltspieltag.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Unter dem Motto "Spielen ist kein Luxus, sondern ein wichtiges Kinderrecht" beteiligt sich die Stadt Stuttgart am 11. Juni am internationalen Weltspieltag. Auf die kleinen und großen Bürgerinnen und Bürger warten temporäre Spielstraßen und kreative Aktionen.

Am Mittwoch wird auf das Recht auf Spiel aufmerksam gemacht. (Symbolfoto) © aydinmutlu/Getty Images/Stadt Stuttgart Die Stadt erinnert daran, dass das Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung sit 1989 fest in der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist. Um dieses Recht sichtbar zu machen, schafft Stuttgart am Weltspieltag spezielle Räume für Bewegung und Begegnung, die normalerweise vom Straßenverkehr dominiert werden. Ein zentrales Projekt sind die temporären Spiel- und Nachbarschaftsstraßen. Am 11. Juni verwandelt sich die Seyfferstraße im Stuttgarter Westen von 14 bis 18 Uhr in eine solche verkehrsfreie Zone. Kinder, Familien und die gesamte Nachbarschaft können den öffentlichen Raum dort völlig neu für sich nutzen und unbeschwert zusammen spielen.

Viele Aktionen in allen Stadtteilen