Weltspieltag in Stuttgart: Heute wird die Straße zum großen Spielplatz
Stuttgart - Unter dem Motto "Spielen ist kein Luxus, sondern ein wichtiges Kinderrecht" beteiligt sich die Stadt Stuttgart am 11. Juni am internationalen Weltspieltag. Auf die kleinen und großen Bürgerinnen und Bürger warten temporäre Spielstraßen und kreative Aktionen.
Die Stadt erinnert daran, dass das Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung sit 1989 fest in der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist. Um dieses Recht sichtbar zu machen, schafft Stuttgart am Weltspieltag spezielle Räume für Bewegung und Begegnung, die normalerweise vom Straßenverkehr dominiert werden.
Ein zentrales Projekt sind die temporären Spiel- und Nachbarschaftsstraßen. Am 11. Juni verwandelt sich die Seyfferstraße im Stuttgarter Westen von 14 bis 18 Uhr in eine solche verkehrsfreie Zone.
Kinder, Familien und die gesamte Nachbarschaft können den öffentlichen Raum dort völlig neu für sich nutzen und unbeschwert zusammen spielen.
Viele Aktionen in allen Stadtteilen
Auch in anderen Stadtteilen wird das Spielen großgeschrieben. Der "Mobifant" beteiligt sich an der Kinderkunst-Tour im Stuttgarter Norden und macht zudem in Wangen Station.
Auf dem Spielplatz an der Helfensteinstraße 7, direkt vor dem Kinder- und Jugendhaus B10, wartet ein buntes Programm auf die jungen Gäste. Dort gibt es abwechslungsreiche Aktionen, bei denen Kinder sich bewegen und etwa beim Malen, Basteln und Gestalten ihre kreative Seite voll ausleben können.
Passend zum Weltspieltag startet die Stadt zudem eine neue Reihe im Stuttgarter Amtsblatt. "Die Serie lädt Familien dazu ein, die vielfältigen Spiel- und Bewegungsräume in Stuttgart kennenzulernen und neu zu entdecken", teilte die Stadt mit.
Titelfoto: Getty Images/PeopleImages/Stadt Stuttgart