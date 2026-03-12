Aus dem Schwarzwald nach Hollywood: Deutscher für den Oscar nominiert

Los Angeles - Ein lauter Aufschrei morgens um 5.42 Uhr - diesen "wahnsinnigen" Moment, als er am 22. Januar von seiner Oscar-Nominierung erfuhr, hat Michael Ralla in einem Video auf Instagram verewigt.

Der 46-jährige Michael Ralla ist in der Sparte "visuelle Effekte" für den Film „Sinners“ für einen Oscar nominiert. © Barbara Munker/dpa

Mit Ehefrau Janelle und Hund FlipFlop springt er frühmorgens im kalifornischen Manhattan Beach auf dem Sofa hoch.

Nicht nur für den aus Achern im Schwarzwald stammenden Visual Effects Supervisor ist die Verkündung der Oscar-Nominierungen ein sensationeller Moment. Der Film "Sinners" (deutscher Titel: "Blood & Sinners"), für den der 46-jährige Ingenieur die visuellen Effekte schuf, hat mit 16 Gewinnchancen einen Oscar-Rekord aufgestellt.

Das musikalische Vampir-Südstaatendrama von US-Regisseur Ryan Coogler, mit dem Ralla schon bei "Black Panther: Wakanda Forever" zusammenarbeitete, ist der große Favorit bei den 98. Academy Awards.

Kurz vor der Oscar-Verleihung wirkt der Wahlkalifornier Ralla ganz entspannt. Zwischen Interviews und Film-Events nimmt sich der zweifache Vater und begeisterte Surfer noch Zeit zum Wellenreiten - und sinniert über die Chancen, am Sonntag (MEZ Montag) den Visual-Effects-Oscar zu gewinnen. "Es ist ganz klar, wer der Platzhirsch ist", meint Ralla, aber es könnte auch eine "David-und-Goliath-Situation" sein.

In der Branche wird der Science-Fiction-Streifen "Avatar: Fire and Ash" als Gewinner hoch gehandelt, doch der bei Kritikern und Zuschauern beliebte Blockbuster "Sinners" ist in dieser Preissaison für Überraschungen gut.