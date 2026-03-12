Tischtennis-Star Kaufmann erhielt Morddrohungen im Internet

Stuttgart - Der deutsche Tischtennis-Star Annett Kaufmann (19) hat öffentlich von Morddrohungen gegen sie in den sozialen Netzwerken berichtet.

Tischtennis-Star Annett Kaufmann (19) hat Morddrohungen erhalten. © Manfred Schillings/dpa

"Es wurde genau geschildert, wie ich umgebracht werden soll", sagte die 19 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin und Mannschafts-Europameisterin in einem Talkformat der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten".

Als Reaktion darauf habe sie die Absender blockiert und bei der Internet-Plattform gemeldet. "Seither ist das nicht mehr passiert", sagte Kaufmann, die seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris das bekannteste Gesicht der deutschen Tischtennis-Frauen ist.

Von der Zunahme von Hasskommentaren und "Psychoterror" in den sozialen Medien hatte zuletzt bei den Olympischen Winterspielen auch die Biathletin Franziska Preuß erzählt.