Cannstatter Wasen beginnt heute: So sind die Öffnungszeiten!

Stuttgart - Eine Stadt auf Zeit mit Buden und Zelten, Karussells und Millionen Besuchern. Das zweitgrößte Volksfest der Welt, der Cannstatter Wasen in Stuttgart , beginnt.

Wenn der CDU -Politiker anschlägt, wird wieder genau gezählt: Im vergangenen Jahr konnte die große Sause nach vier Schlägen mit dem Holzhammer beginnen. Alle Geschäfte auf dem Wasen sind bereits ab 15 Uhr in Betrieb.

Ziemlich pünktlich um 16 Uhr sticht "Wasen-Bürgermeister" Frank Nopper (63, CDU), der Oberbürgermeister von Stuttgart, im "Grandls Hofbräu"-Festzelt das erste Fass an. Erst danach wird auch in den anderen sieben Festzelten, den Biergärten und dem "Albdorf" ausgeschenkt.

Bei der bereits 177. Auflage des Cannstatter Volksfests in diesem Spätsommer laden vom Freitag, 27. September, bis zum 13. Oktober rund 300 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf das Areal am Neckar-Ufer. Erwartet werden mehr als vier Millionen Besucher.

Bis zum 13. Oktober ist der Wasen danach montags bis freitags ab 12 Uhr, samstags und sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Schluss ist zwischen Sonntag und Donnerstag um 23 Uhr, freitags und samstags um Mitternacht.



Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: Zum Auftakt am 27. September wird erst um Mitternacht geschlossen, das ist wegen des anschließenden Feiertags auch am 2. Oktober der Fall. Am 3. Oktober ist trotz des Feiertags um 23 Uhr Schluss.