Deutsche Galerie ergattert Ausstellung von Filmstar Johnny Depp

Emmendingen - Nicht Berlin, nicht München, nicht Frankfurt - sondern eine kleine Stadt im Breisgau wird Standort für eine Kunst-Premiere in Deutschland .

Der Geschäftsführer der Galerie arbeitete vier Jahre hart an dem Projekt. Nun öffnet die Ausstellung am Samstag. © Philipp von Ditfurth/dpa

In Emmendingen werden zum ersten Mal hierzulande Kunstwerke von Filmstar Johnny Depp (62) ausgestellt. Den Zuschlag erhielten die Queens Kunstgalerien. Am Samstag öffnen die Türen der Ausstellung.

Der Weg dorthin war nicht einfach, erzählte der Geschäftsführer der Galerie, Ted Bauer: "Es ist nicht so, dass man da einfach mal bei einer Telefonnummer anruft und fragt, ob man die Ausstellung machen kann."

Er habe vier Jahre daran gearbeitet, das Projekt auf die Beine zu stellen. Durch gute internationale Vernetzung sei der Kontakt mit Depps Management zustande gekommen und man habe sich schließlich gegen mehrere Bewerber durchsetzen können, so Bauer.

"Ich werde immer wieder gefragt, warum Emmendingen? Aber ich denke mir dann, warum nicht?"