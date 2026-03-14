Regenwald-Panorama knackt magische Besuchermarke

Pforzheim - Riesenameisen und Schildkröten, bunte Schmetterlinge und Vögel, Alligatoren und Affen: Gut 200.000 Menschen haben bereits das 360-Grad-Panorama "Amazonien – Faszination Regenwald" in Pforzheim besucht.

Seit Dezember 2024 können Besucherinnen und Besucher den Regenwald im Gasometer in Pforzheim bewundern. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Das teilte der Gasometer der Goldstadt mit.

Seit Dezember 2024 sind in dem zylindrischen Panorama Bergregenwälder und Flussniederungen, Lichtungen, Gewässer und Baumriesen im Maßstab eins zu eins dargestellt.

Die Besucher können demnach dank Tag- und Nachtsimulation und atmosphärischer Geräuschkulisse in den Kreislauf des Ökosystems Regenwald eintauchen. Die Ausstellung umfasst auch eigen dafür erstellte Modelle und Präparate von Insekten.

Die "Amazonien"-Schau auf einer Bildfläche von etwa 3500 Quadratmetern soll noch bis mindestens Ende des Jahres gezeigt werden.

Der Künstler Yadegar Asisi und sein Team erstellen seit 2003 verschiedene Motive, die in Rundgebäuden installiert werden. Zur Vorbereitung bereiste Asisi nach früheren Angaben viermal die Amazonasregion.