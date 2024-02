"Für immer Frühling": Darum schrieb Sängerin Soffie den Demokratie-Song

In dem Lied heißt es: "In das Land, in dem für immer Frühling ist/Darf jeder komm’n und jeder geh’n, denn es gibt immer ein’n Platz am Tisch (...) Alle sind willkomm’n, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer."

"Vom kurzen Social-Media-Clip zur deutschlandweiten Anti-AfD-Hymne", beschrieben die Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts neulich das Lied. Der Song der Popakademie-Studentin Sofie Aspacher, die laut "Mannheimer Morgen" aus der Region um Backnang kommt, stieg vor bald drei Wochen in den Charts auf Platz 17 ein und kletterte dann auf Platz 15.

"Die Grundidee entstand in den ruhigen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester 2023", sagte die 24-Jährige dem " Mannheimer Morgen ". Eigentlich habe sie ihre Sehnsucht nach dem Sommer ausdrücken wollen.

Soffie sagte: "Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Song gerade so eine riesige Welle schlägt: Weil er nicht so – ich sage es mal in Anführungszeichen – aggressiv ist. Weil sich darauf viel viel mehr Menschen irgendwie einigen können und das Lied einfach nur ein schönes Bild von einer friedlichen Welt zeichnet. Und dagegen kann man eigentlich nichts sagen."

Aber der Erfolg hat Schattenseiten. Am Anfang seien die Kommentare im Internet und in sozialen Medien hauptsächlich positiv gewesen.

"Dann wurde es immer böser und aggressiver, sodass ich die Kommentare nur noch in Momenten öffne, in denen ich mich stabil genug fühle. Weil einem da die grausamsten Dinge an den Kopf geworfen werden."