Nach saftigem Bußgeld: Stuttgarter Influencerin meldet Insolvenz an

Stuttgart - Die Stuttgarter Influencerin Hanadi Diab hat Insolvenz angemeldet. Am 3. Juli wurde ein Regelinsolvenzverfahren eröffnet, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Stuttgart mitteilte.

Hanadi Diab (39) kann ihre Influecer-Tätigkeit trotz Insolvenz weitermachen. © Screenshot: instagram.com/hanadi diab

Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass ein Bußgeld in Höhe von 36.000 Euro wegen wiederholt fehlender Werbekennzeichnungen gegen die Influencerin verhängt wurde.

Die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" hatten über das Insolvenzverfahren berichtet. Diabs Management wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dazu nicht äußern.

Die Beauty-, Mode- und Lifestyle-Influencerin erreicht mehr als 760.000 Menschen auf Instagram und knapp 139.000 auf TikTok. Trotz der Insolvenz kann die 39-Jährige ihre Tätigkeit als Influencerin fortsetzen.

Der Geschäftsbetrieb sei aus der Insolvenzmasse freigegeben, sagte Insolvenzverwalter Johannes Hauser. Weitere Angaben zum Verfahren machte er nicht.