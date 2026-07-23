Das Fest: Diese Promis werden jetzt in Karlsruhe erwartet

Karlsruhe - "Das Fest" in Karlsruhe lockt für vier Tage wieder jede Menge Besucherinnen und Besucher, aber auch viele prominente Künstler und Künstlerinnen in die Stadt.

Zu der Veranstaltung kommen jährlich rund 260.000 Besucher. (Archiv) © Uli Deck/dpa

Zum Start werden heute ab dem Nachmittag nacheinander die Solokünstler Ivo Martin, Loi und als Hauptact am Abend Nico Santos auf der Hauptbühne erwartet.

Der Künstler soll laut den Veranstaltern neben aktuellen Hits wie "All Time High" oder "Ray of Light" Dauerbrenner "Rooftop" und "Play with Fire" in der Günther-Klotz-Anlage mit dem markanten Hügel ("Mount Klotz") performen.

Freitagabend sollen dort später die Beatsteaks rocken, nachdem unter anderem der Hamburger Rapper Disarstar auf der Bühne stand. Samstag zählt Zartmann zu den Hauptacts. Der Sänger schaffte es vergangenes Jahr mit "Tau mich auf" in die Top Drei der offiziellen deutschen Single-Charts.

Zum Finale am Sonntag soll dann zunächst Sängerin Leony ("Remedy") die Fans begeistern, bevor Max Herre und Joy Denalane die Setlist schließen.