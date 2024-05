Tierischer Aufgalopp lockt Tausende: "Blutritt" in Weingarten mischt den Mai auf!

Weingarten - Er gilt als eine der größten Reiterprozessionen in Europa: der "Blutritt" in Weingarten (Landkreis Ravensburg).

Viel musikalische Begleitung erwartet die Besucher des Weingartener "Blutritts" auch in diesem Jahr wieder. © David Pichler/Südwestdeutsches Mediennetzwerk/dpa

Tausende Besucher werden am heutigen Freitag (7 Uhr) in Oberschwaben erwartet. Unter anderem Musiker und Reiter versammeln sich traditionell am Freitag nach Himmelfahrt zu Ehren der Heilig-Blut-Reliquie. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (55, FDP) wird in diesem Jahr als Ehrengast erwartet.

Die katholische Prozession führt nach Angaben der Veranstalter Reiter mit Frack und Zylinder und die weiteren Teilnehmenden jedes Jahr durch die geschmückte Stadt und die angrenzenden Felder.

Gut drei Stunden ist der Zug demnach auf einer Strecke von etwa zehn Kilometern unterwegs.

Der "Heilig-Blut-Reiter" mit der Reliquie befindet sich demnach traditionell in der Mitte des Zugs. Ein Sprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart erklärte, dass ähnlich wie in den Vorjahren mit etwa 1800 Reiterinnen und Reitern gerechnet werde.