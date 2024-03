Alarm am Flughafen Stuttgart: Eurofighter muss notlanden!

Stuttgart - Zu einem ungeplanten Zwischenfall ist es am Mittwoch am Stuttgarter Flughafen gekommen. Ein Luftwaffen-Jet musste notlanden.

Aufgrund der Notlandung eines Jets wurde am Flughafen Stuttgart ein Alarm ausgelöst. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Zwei Landeversuche waren zuvor fehlgeschlagen, wie die Bild berichtete. Schuld war wohl ein technisches Problem, wie die Luftwaffe der Bundeswehr auf X bestätigte.

In Stuttgart wurde der Eurofighter "Zapata 2" von Feuerwehr und Rettungsdienst in Empfang genommen.

Er war zusammen mit einem weiteren Jet in Neuburg an der Donau zu einem Übungsflug gestartet. Der Flieger "Zapata 1" machte sich auf den Rückweg und konnte sicher am Flughafen in Neuburg landen.