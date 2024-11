Musical-Fans aufgepasst: "Die Eiskönigin" kommt nach Stuttgart

Musical-Star Ann Sophie Dürmeyer (34) schlüpft in die Rolle der Elsa. © Bernd Weißbrod/dpa

Das Disney-Musical "Die Eiskönigin" feiert am heutigen Dienstagabend Premiere in Stuttgart. Es geht um zwei Schwestern, die nach dem Tod ihrer Eltern das Böse und den ewigen Winter überwinden.

Denn Thronfolgerin Elsa besitzt zwar magische Kräfte, hat sie aber nicht wirklich im Griff: Alles, was sie berührt, wird zu Eis. Nachdem Elsa das Königreich Arendelle vereist hat, begibt sich ihre Schwester Anna auf die Suche nach ihr und trifft dabei weitere Abenteurer.

Es geht bei dem Kino-Welterfolg um Familie, Liebe, Magie - und um viel Eis und Schnee. Romantische Liebe gerät da fast zur Nebensache.

Bekommt Elsa ihre Gefühlsstürme in den Griff? Die Musicaldarstellerin Ann Sophie Dürmeyer (34) spielt die Elsa und wird den berühmten Song "Lass jetzt los" ("Let it go") präsentieren, Sängerin Abla Alaoui (34) schlüpft in die Rolle der unerschrockenen jüngeren Schwester Anna. Die Bühne im Apollo Theater verwandelt sich mit zahlreichen Spezialeffekten mal in ein Schloss, mal in einen Eispalast.