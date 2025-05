Tausende Menschen und Flammen bei der Stuttgarter Feuerwehr: Was war denn da los?

Tausende Besucher strömten zum Tag der offenen Tür. © Feuerwehr Stuttgart

Besonders die Wachführungen seien auf großes Interesse gestoßen. Bei Rundgängen erhielten Besucher Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Gebäudes.

Neben der Berufsfeuerwehr sind dort unter anderem auch die Notbetriebsstelle der Integrierten Leitstelle sowie ein Einsatzmittel- und Katastrophenschutzlager untergebracht.

Am neuen Übungsturm zeigten Höhenretter in rund 25 Metern Höhe, was sie so alles draufhaben. Das Aus- und Fortbildungszentrum simulierte in einem Wohnungsmodell den Einsatz bei einem Wohnungsbrand.

Außerdem zeigten die Feuerwehrleute den Besuchern, wie im Brandfall bei verschiedenen Szenarien vorzugehen ist.