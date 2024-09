Schlag gegen Drogenkriminalität im Großraum Stuttgart

Nach monatelangen Ermittlungen ist der Polizei im Großraum Stuttgart ein Durchbruch im Kampf gegen die Gewalt- und Drogenkriminalität gelungen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Bei Durchsuchungen von 20 Wohnungen und Geschäftsräumen von zwölf Verdächtigen seien Waffen, darunter Schreckschusswaffen, Messer und Schwerter, beschlagnahmt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Aalen mit.

Auch Drogen wie Kokain sowie Falschgeld und ein Goldbarren wurden bei den Durchsuchungen im Rems-Murr-Kreis, im Kreis Ludwigsburg und in Stuttgart in den vergangenen Wochen gefunden und Bargeld in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro eingezogen, wie es weiter hieß.

Fünf der zwölf Verdächtigen im Alter zwischen 30 und 56 Jahren seien in Untersuchungshaft, eine Person befinde sich auf der Flucht.

Ein Haftbefehl sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.