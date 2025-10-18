Stuttgarter räumt Millionenbetrag beim Eurojackpot ab
Stuttgart - Das darf gefeiert werden!
Ein Stuttgarter ist nach der Eurojackpot-Ziehung am Freitag ein Millionär.
Knapp 1,2 Millionen Euro hat er beim Glücksspiel abgeräumt, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte.
Demnach hatte der Glückspilz fünf Zahlen und die Eurozahl richtig getippt.
Im Landkreis Reutlingen darf sich ein zweiter Lottospieler über einen hohen Gewinn freuen: Er erhält etwas mehr als 112.000 Euro.
Titelfoto: dpa | Bernd von Jutrczenka