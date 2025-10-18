Stuttgarter räumt Millionenbetrag beim Eurojackpot ab

Ein Stuttgarter ist nach der Eurojackpot-Ziehung am Freitag ein Millionär.

Stuttgart - Das darf gefeiert werden!

Knapp 1,2 Millionen Euro hat ein Stuttgarter beim Glücksspiel abgeräumt. (Symbolfoto)  © dpa | Bernd von Jutrczenka

Knapp 1,2 Millionen Euro hat er beim Glücksspiel abgeräumt, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte.

Demnach hatte der Glückspilz fünf Zahlen und die Eurozahl richtig getippt.

Im Landkreis Reutlingen darf sich ein zweiter Lottospieler über einen hohen Gewinn freuen: Er erhält etwas mehr als 112.000 Euro.

Titelfoto: dpa | Bernd von Jutrczenka

