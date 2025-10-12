Wasen-Bilanz: Weniger Besucher, dafür mehr Straftaten gegen Einsatzkräfte

Stuttgart - Beim Volksfest auf dem Cannstatter Wasen haben in diesem Jahr etwas weniger Menschen als im Vorjahr gefeiert. Insgesamt kamen rund 4,2 Millionen Besucherinnen und Besucher an den 17 Tagen auf das große Festgelände am Neckar-Ufer, wie der Veranstalter mitteilte.

Tausende Menschen besuchten am letzten Tag das 178. Cannstatter Volksfest. © Silas Stein/dpa

Im vergangenen Herbst waren etwa 4,6 Millionen Besucher gezählt worden. Damals kamen aber auch so viele Besucher zum Volksfest wie selten zuvor.

"Wir hatten ein Volksfest mit nicht ganz optimalen Wetterbedingungen", teilte der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, Andreas Kroll, am letzten Festtag mit.

Er zeigte sich dennoch zufrieden: Trotz des wechselhaften und kühlen Wetters sei die Resonanz hervorragend gewesen. "Am 3. Oktober mussten wir kurzzeitig schließen, auch gestern war es einige Zeit sehr voll. Das Sicherheitskonzept hat gut funktioniert", so Kroll.

Der Andrang am Feiertag hatte für Aufsehen gesorgt. Die Polizei hatte auf dem Volksfest zeitweise die Zugänge gesperrt, weil zu viele Menschen auf das Festgelände wollten.

Die Schaustellerbetriebe zeigten sich ebenso zufrieden wie die Festwirte. Man habe die Vorjahresziele erreichen können, teilte Wirte-Sprecher Werner Klauss mit. "Der ein oder andere konnte etwas zulegen, manch einer hatte es etwas schwerer."