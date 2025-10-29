Lücke geschlossen: Neuer Radweg in Stuttgart fertiggestellt

Stuttgart - Der Ausbau von Radwegen in Stuttgart nimmt Fahrt auf: Die Stadt gab nun die Fertigstellung eines wichtigen Bauabschnitts bekannt.

Der neue Radweg-Abschnitt soll sicherer und nachhaltiger sein. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Die Strecke befindet sich zwischen den Otto-Konz-Brücken und dem Hedelfinger Platz. "Damit steht Radfahrenden nun eine rund 1,5 Kilometer lange, durchgehende und sichere Strecke in beide Richtungen zur Verfügung", heißt es in einer Mitteilung.

Mit den Baumaßnahmen will die Stadt das Radfahren komfortabler und den Fußverkehr sicherer machen. Laut Behörde seien die Neuerungen zudem ein "weiterer Schritt zur nachhaltigen Mobilität in der Stadt".

Deshalb wurden entlang der Hedelfinger Straße Fahrstreifen markiert, Gehwege saniert und verbreitert. Zehn neu gepflanzte Bäume sowie stellenweise wasserdurchlässiges Pflaster sollen das Stadtklima positiv beeinflussen.