Zum Start in die neue Woche: So wird das Wetter in Baden-Württemberg

Stuttgart - Mit Regen, Sturm und einzelnen Gewittern startet Baden-Württemberg in die neue Woche.

Bereits zu Beginn der neuen Woche herrscht in vielen Teilen Baden-Württembergs ungemütliches Wetter. © 123rf/neydt

Am Montag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst meist stark bewölkt bis bedeckt, vielerorts regnet es – im Allgäu und dem Schwarzwald teils kräftig und anhaltend.

Im Schwarzwald soll oberhalb von 1000 Metern zum Teil sogar geringer Neuschnee fallen. Am Nachmittag komme es zu schauerartigem Regen und einzelnen kurzen Gewittern mit Graupel und Böen, teilte der DWD mit.

Die Temperaturen schaffen es auf maximal 11 Grad im Breisgau, im Bergland bleibt es mit höchstens 5 Grad deutlich frischer. Dazu pfeift ein teils kräftiger Südwestwind durchs Land, auf Schwarzwaldgipfeln sind sogar orkanartige Böen möglich.