Nach Behörden-Wahnsinn: Stuttgart startet Pilotprojekt!

Ihre Ummeldung können Bürger nun direkt online erledigen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Stuttgart ist eine von vier Kommunen in Baden-Württemberg, die das Pilotprojekt in der kommenden Zeit testen.

Bürgermeister Dr. Clemens Maier erklärte: "Der neue Online‐Dienst digitalisiert erstmals den gesamten Ummeldeprozess bei einem Umzug. Wir wollen damit die Bürgerinnen und Bürger und auch die Bürgerbüros entlasten."

In der vergangenen Zeit war es zu langen Wartezeiten vor den Stuttgarter Bürgerbüros und Ämtern gekommen. Trotz großen Andrangs wurde ein Bürgerbüro im September vergangenen Jahres sogar geschlossen. Auch vor der Kfz-Zulassung bildeten sich täglich lange Schlangen.

Auch könne der Chip des Personalausweises über den Online-Dienst aktualisiert werden. Der Adressaufkleber für den Personalausweis und auch ein Wohnortaufkleber für den Reisepass werden dann automatisch per Post versandt.