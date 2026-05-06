06.05.2026 13:40 Bürokratieabbau und Wirtschaft: Grün-Schwarz im Südwesten stellt Koalitionsvertrag vor

Wochenlang haben Grüne und CDU darüber verhandelt, nun sind die Ergebnisse bekannt: Was Grün-Schwarz in den nächsten fünf Jahren im Südwesten vor hat.

Von David Nau, Nico Pointner Stuttgart - Nach wochenlangen und teils zähen Verhandlungen haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg ihren Koalitionsvertrag für die nächsten fünf Jahre vorstellt. Was haben sie sich in den nächsten fünf Jahren vorgenommen?

Cem Özdemir (60, Grüne, l.) und Manuel Hagel (38, CDU) führten die Verhandlungen. Ins Zentrum ihrer Arbeit wollen die beiden Koalitionäre die Stärkung der Wirtschaft stellen. © Bernd Weißbrod/dpa Grünen-Verhandlungsführer Cem Özdemir (60) sagte, man wolle nicht einfach nur regieren, sondern in stürmischen Zeiten auch gestalten. "Die wirtschaftliche Zukunft Baden-Württembergs ist das zentrale Zukunftsthema der kommenden Jahre", sagte der Grünen-Politiker bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags in Stuttgart. Zur Wirklichkeitsbetrachtung gehöre, dass man nicht jeden Arbeitsplatz werde erhalten können. Aber die Regierung könne beitragen, dass zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen. Man wolle aus der Krise herauswachsen, indem man auf eine klare High-Tech-Strategie setze, etwa mit Künstlicher Intelligenz, Robotik und Green Tech. Grüne und CDU machten Ernst beim Bürokratieabbau, sagte Özdemir.

Hagel: Wirtschaft und Arbeitsplätze haben Vorrang

CDU-Chef Manuel Hagel (38) sagte, die neue Koalition werde immer zuerst daran denken, woher der Wohlstand komme, bevor er verteilt werde. Wirtschaft und Arbeitsplätze würden deswegen klaren Vorrang bekommen. Hagel sprach von einer "Reformkoalition", die bodenständig, pragmatisch und ehrlich auftreten wolle. "Einfach grundsolides Schaffen." Diesen Stil zeige auch der Koalitionsvertrag. Darin gehe es nicht um Hochglanz, Show und noch größere Superlative. Das Vertragswerk ist mehr als 160 Seiten dick und enthält Vorhaben für alle Bereiche der Landespolitik. Besonders prominent haben Grüne und CDU das Thema Wirtschaft platziert, das bereits im Wahlkampf eine große Rolle spielte. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass Unternehmensgründungen innerhalb von zwei Tagen möglich sein sollen. Schüsseltechnologien sollen gezielt gefördert und die Bürokratie mithilfe eines Effizienzgesetzes zurückgestutzt werden.

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