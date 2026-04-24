Weniger Naturschutz, schnellere Verkehrsprojekte? Grünen-Verkehrsminister will Reform

Ravensburg- Der scheidende Verkehrsminister Winfried Hermann (73, Bündnis 90/Grüne) fordert grundlegende Änderungen beim Natur- und Artenschutz, um Verkehrsprojekte besser vorantreiben zu können.

Verkehrsminister Winfried Hermann (73, Bündnis 90/Grüne) findet, dass Behörden zu vorsichtig reagieren, um Klagen zu verhindern. © Bernd Weißbrod/dpa

Das zugrundeliegende Artenschutzrecht stamme aus den 1990ern, beschlossen von konservativen Regierungen, sagte der Grünen-Politiker der "Schwäbischen Zeitung" (Freitag/Ravensburg).

"Ich finde, man müsste es europäisch reformieren – weg vom Schutz jedes einzelnen Exemplars, hin zum Populationsschutz."

Hermann betonte: "Ich bin für Natur- und Artenschutz, aber er muss mit Klimaschutz und Infrastruktur vereinbar sein. Sonst können wir am Ende nicht mal mehr eine Eisenbahn oder einen Radweg bauen."

Behörden seien sehr vorsichtig, weil sie keine Klagen riskieren wollten, sagte der Minister. Planungsverfahren seien absurd kompliziert. "Es wird alles x-fach geprüft, Beteiligte reden mit, ökologische Gutachten dauern Jahre."