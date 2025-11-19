Dank neuer Autos? Stickoxid-Belastung in Stuttgart sinkt drastisch

Stuttgart - Die Bemühungen um bessere Luftqualität in Stuttgart tragen Früchte: Die Landeshauptstadt blickt optimistisch auf das Jahr 2030 und die dann greifenden, strengeren EU -Grenzwerte zur Luftreinhaltung.

Die Stadt Stuttgart freut sich über eine verbesserte Luftqualität. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Dank der zunehmenden Erneuerung der Pkw- und Lkw-Flotte auf neuere, schadstoffärmere Modelle werde die Luft in Stuttgart in den kommenden Jahren deutlich besser.

Das geht aus einer aktuellen Gutachter-Abschätzung der PTV Transport Consult hervor, die im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik vorgestellt wurde.

Selbst an den kritischen Verkehrsknotenpunkten werde laut Stadt eine deutliche Entlastung erwartet.

Martin Körner, Leiter des Grundsatzreferats Klimaschutz, Mobilität und Wohnen, zeigte sich zuversichtlich: "Wir blicken optimistisch in die Zukunft: Die Luft in Stuttgart wird immer besser."