Doppelt so viele Sitze, 20 neue Gesichter: Herausforderungen der neuen AfD-Fraktion

Stuttgart - Nach ihrem Wahlerfolg steht die AfD im Südwesten vor einem organisatorischen Kraftakt: Eine stark vergrößerte Landtagsfraktion muss neu aufgestellt und in die parlamentarische Arbeit eingearbeitet werden.

AfD-Landeschef Markus Frohnmaier (35) setzt auf eine engere Vernetzung der Abgeordneten. © Christoph Schmidt/dpa

Die Partei, deren Fraktionsgröße sich bei der Wahl von 17 auf 35 Sitze verdoppelte, muss rund 20 neue Abgeordnete auf ihre Zeit im Landtag vorbereiten, wie Co-Parteichef Emil Sänze (75) in Stuttgart erklärte. Die AfD wird im neuen Landtag die größte Oppositionsfraktion stellen.

Bei mehreren Treffen will man laut Sänze die neuen Abgeordneten in ihre neue Parlamentsarbeit einführen. Dabei sollen Verwaltungsfragen geklärt und eine Programmatik für die Legislatur vorgegeben werden.

Ziel sei es, sich über alle Ebenen – EU, Bund und Land –, auf denen Abgeordnete aus Baden-Württemberg vertreten seien, enger zu vernetzen und geschlossener aufzutreten.

"Sie müssen einfach sehen, dass wir in der Form oder in der Größe noch nie vertreten waren", erklärte Landeschef Markus Frohnmaier (35, AfD) dazu.