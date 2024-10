Notfallpraxen machen dicht: 18 Bürgermeister im Südwesten laufen Sturm!

Stuttgart - Die Kassenärztliche Vereinigung will mehrere Notfallpraxen im Südwesten schließen. Nun gehen die betroffenen Kommunen den Sozialminister scharf an.

Einige Ortsvorsteher wollen für ihre Notfallpraxen kämpfen. © Bernd Weißbrod/dpa

In einem Brief fordern nun 18 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Gesundheitsminister Manne Lucha (63, Grüne) auf, zu handeln.



"Wir erwarten, dass Sie sich jetzt rasch der Sache annehmen und nicht länger untätig zusehen, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KVBW) den funktionierenden ärztlichen Bereitschaftsdienst in unseren Städten und Gemeinden an die Wand fährt", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die von der KVBW zugrunde gelegten Kriterien für die Schließungen seien "nicht nachvollziehbar und gesamtpolitisch alarmierend".

Luchas Ministerium müsse "rasch und ernsthaft" prüfen, ob die KVBW noch ihren gesetzlichen Sicherstellungsauftrag erfülle.

"Anderenfalls entsteht doch der Eindruck, dass die KVBW machen kann, was sie will, und auch das Land Baden-Württemberg kein oder nur wenig Interesse an der Situation der Notfallversorgung in Baden-Württemberg zeigt", schreiben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.