Qualm-Falle für Kinder: Gesundheitsminister fordert striktes Rauchverbot in Autos

Mehr als 750.000 Kinder und Jugendliche Tabakrauch in Autos ausgesetzt: Gesundheitsminister Manne Lucha macht Druck auf die Bundesebene.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Die neuesten Zahlen der Krankenkasse DAK sorgen für Entsetzen in der Politik: Bundesweit sind mehr als 750.000 Kinder und Jugendliche regelmäßig dem Tabakrauch in Fahrzeugen ausgesetzt.

Zahlreiche Menschen rauchen in ihren Fahrzeugen. Nicht selten sitzen dabei Minderjährige auf der Rückbank. (Symbolfoto)
Zahlreiche Menschen rauchen in ihren Fahrzeugen. Nicht selten sitzen dabei Minderjährige auf der Rückbank. (Symbolfoto)  © Paul Zinken/dpa

Angesichts dieser massiven Gefährdung macht Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha nun erneut Druck auf die Bundesebene. Der Grünen-Politiker fordert ein konsequentes Verbot von Zigaretten in Autos, sobald Minderjährige oder Schwangere mit an Bord sind.

"Wir müssen Kinder und Ungeborene vor den gravierenden gesundheitlichen Schäden des Passivrauchens schützen", teilte Lucha am Freitag mit.

Dabei ist der Vorstoß aus dem Südwesten keineswegs neu, wie Lucha betont. Baden-Württemberg setzt sich bereits seit vielen Jahren für eine bundesweite Regelung ein und startete bereits im Jahr 2018 eine entsprechende Länder-Initiative bei der Gesundheitsministerkonferenz.

Pilotprojekt: Straffällige Ausländer sollen zurück in ihre Heimatländer
Stuttgart Politik Pilotprojekt: Straffällige Ausländer sollen zurück in ihre Heimatländer

"Die Bundesregierung ist leider dennoch bis heute untätig geblieben. Es kann nicht sein, dass Deutschland beim Gesundheitsschutz derart hinterherhinkt", machte der Minister klar.

Er erinnert zudem daran, dass sich gerade Kleinkinder dem giftigen Rauch in der engen Kabine eines Autos nicht selbstständig entziehen können.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa

Mehr zum Thema Stuttgart Politik: