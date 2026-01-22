Pilotprojekt: Straffällige Ausländer sollen zurück in ihre Heimatländer

Justiz- und Ausländerbehörden wollen mehrfach straffällig gewordene Ausländer stärker ins Visier nehmen.

Pforzheim - Justiz- und Ausländerbehörden wollen mehrfach straffällig gewordene Ausländer stärker ins Visier nehmen und damit möglichst auch ihre Ausreise oder Abschiebung ins Heimatland erreichen.

In Stuttgart, Pforzheim und im Enzkreis soll das Pilotprojekt starten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Dafür ruft Baden-Württemberg das sogenannte Pilotprojekt Migration und Sicherheit ins Leben - Start ist zunächst für Pforzheim, Stuttgart und den Enzkreis, wie Vertreter unter anderem von Justiz- und Innenministerium sowie der Polizei in Pforzheim erläuterten. Ziel sei, Erkenntnisse bezüglich auffällig gewordener Ausländer viel früher besser zu verzahnen, um koordiniert und abgestimmt vorgehen zu können, sagte Siegfried Lorek, Staatssekretär für Migration. "Durch frühzeitigen Informationsaustausch versuchen wir, infrage kommende Personen zu identifizieren, von denen in kurzer Zeit viele Straftaten begangen wurden."

So sollen die Menschen schneller in ihre Heimatländer kommen