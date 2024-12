Südwest-CDU will mit Thorsten Frei an der Spitze in Wahlkampf ziehen

Stuttgart - Die Südwest- CDU will mit Thorsten Frei (51) an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen.

Die CDU Baden-Württemberg mache als moderne und sympathische Volkspartei der Mitte ein starkes Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Die Südwest-CDU will ihre Landesliste final am 14. Dezember in Stuttgart aufstellen.