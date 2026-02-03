Polizei Stuttgart rüstet digital auf und bespielt zwei weitere Plattformen

Stuttgart - Die Polizei Stuttgart erweitert ihre Präsenz in den sozialen Medien um zwei weitere Plattformen. Neben den bereits etablierten Kanälen auf Instagram , Facebook und X ist das Polizeipräsidium ab sofort auch mit einem eigenen WhatsApp -Kanal und einem professionellen LinkedIn-Profil vertreten.

Die Polizei informiert auf Social Media über ihre Einsätze. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Ziel dieser digitalen Offensive ist es, die Bürger noch direkter zu erreichen und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit zu ermöglichen. Besonders der neue WhatsApp-Kanal soll einen Mehrwert für die Sicherheit im Alltag bieten, wie die Polizei mitteilte.

Über die Funktion der "Channels" können Abonnenten wichtige Warnungen, Verkehrs- und Verhaltenshinweise bei größeren Einsatzlagen schnell und zuverlässig erhalten, ohne dass ein Algorithmus die Sichtbarkeit der Nachrichten einschränkt.

Wer dem Kanal mit dem Namen "Polizei BW Stuttgart" folgt, bekommt zudem täglich eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Polizeimeldungen direkt in den Newsfeed geliefert.

Parallel dazu nutzt die Polizei Stuttgart die Plattform LinkedIn, um sich als moderner Arbeitgeber im öffentlichen Sektor zu präsentieren. Hier stehen die Menschen hinter der Uniform und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten innerhalb des Präsidiums im Vordergrund.