PETA verteilt am Wochenende "Hundemilch" in Stuttgart

Stuttgart - "Ein Schluck Hundemilch gefällig?" Mit dieser ziemlich unappetitlich klingenden Frage will das PETA-Streetteam am Samstag Passanten in Stuttgart aus der Reserve locken.

In Stuttgart verteilen Aktivisten Proben, die eine hitzige Debatte über alltägliche Gewohnheiten anstoßen sollen. © Claudia Helm/Peta

In Wirklichkeit verbirgt sich hinter dem Etikett kein tierisches Produkt, sondern rein pflanzliche Milch. Die Aktion soll Menschen dazu bringen, über die Logik hinter ihrem Konsum nachzudenken.

Laut PETA soll so verdeutlicht werden, dass der Genuss von Kuhmilch aus ihrer Sicht keineswegs natürlicher ist als der von Hundemilch.

Nico Wolf, der Leiter des Streetteams, betont: "Wer den Gedanken, Hundemilch zu trinken, befremdlich findet, sollte sich fragen, warum Kuhmilch als gesellschaftlich akzeptiert gilt."

Die Organisation kritisiert dabei vor allem die industrielle Milcherzeugung, bei der Kälber unmittelbar nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden, damit die Milch für den menschlichen Markt verfügbar bleibt.

Neben den ethischen Aspekten werden auch Umweltgründe für einen Wechsel zu pflanzlichen Alternativen angeführt.