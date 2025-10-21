Skulpturenpark in Stuttgart öffnet neu: Stadt lädt zum Tag der offenen Tür

Stuttgart - Der historische Otto-Herbert-Hajek-Skulpturenpark an der Hasenbergsteige in Stuttgart startet nach einer aufwendigen Neugestaltung in eine neue Ära.

Stuttgarter können nun den neuen Otto-Herbert-Hajek-Skulpturenpark besuchen. © Landeshauptstadt Stuttgart

Der unter Denkmalschutz stehende Park sei ein seltenes Zeugnis der Nachkriegsmoderne und soll das Erbe des Künstlers Otto Herbert Hajek würdigen, teilte die Stadt mit.

Über Jahrzehnte nutzte der 2005 verstorbene Bildhauer die Hanglage neben seiner eigens gestalteten Villa als Freiraum für seine meterhohen Skulpturen.

Seit 2021 wurden durch seinen Sohn Urban Hajek nach und nach Arbeiten abgebaut und verkauft, zuletzt blieben 14 Werke. Nun erhält der Park vier weitere Skulpturen aus den Beständen der städtischen O. H. Hajek Kunststiftung sowie der Otto-Herbert-Hajek-Kunststiftung der Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Im Park wurden neue Sitzgelegenheiten geschaffen, Beschilderungen und Bodenmarkierungen erleichtern die Orientierung. Per QR-Codes lassen sich nun Hintergründe zu Künstler, Park und Werken abrufen.