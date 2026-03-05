Sprengstoff in Asservatenkammer der Kripo entdeckt

Karlsruhe - In einem Gebäude der Kriminalpolizei wurden am Donnerstagmorgen Asservate durchsucht und Sprengstoff gefunden. Dieser muss nun kontrolliert gesprengt werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort in Karlsruhe. © Alisa Gröger / EinsatzReport24

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigt, wurde eine geringe Menge Sprengstoff in dem Gebäude in der Hertzstraße gefunden.

Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird sich um die kontrollierte Sprengung der Stoffe kümmern.