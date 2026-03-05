1.480
Sprengstoff in Asservatenkammer der Kripo entdeckt
Karlsruhe - In einem Gebäude der Kriminalpolizei wurden am Donnerstagmorgen Asservate durchsucht und Sprengstoff gefunden. Dieser muss nun kontrolliert gesprengt werden.
Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigt, wurde eine geringe Menge Sprengstoff in dem Gebäude in der Hertzstraße gefunden.
Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird sich um die kontrollierte Sprengung der Stoffe kümmern.
Wann und an welchem Ort die Sprengung stattfinden wird, ist derzeit noch unklar. Die Zufahrt zum Gebäude wurde abgesperrt.
